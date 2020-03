OL : Thiago Mendes dément un clash dans le vestiaire lyonnais

Dans : OL.

Absent du groupe lyonnais depuis quelques matchs, Thiago Mendes a démenti un quelconque souci avec ses coéquipiers et réaffirmé son implication à l'OL.

Sorti du groupe de l’Olympique Lyonnais contre la Juventus, le PSG ou bien encore Lille, Thiago Mendes était resté silencieux jusqu’à ce lundi. Tout cela alors que les bruits circulaient sur un possible clash avec certains de ses coéquipiers de l’OL, tandis que depuis qu’il a signé à Lyon en provenance du LOSC Thiago Mendes doit tenter d’effacer une image de fêtard, et gérer le comportement un peu trop provocateur à l’encontre du club de la part de son épouse sur les réseaux sociaux. S’il n’est pas rentré dans les détails, c’est via Instagram que le milieu brésilien est sorti de son mutisme.

Et contrairement à sa compagne, il a utilisé les réseaux sociaux pour calmer le jeu avec l’Olympique Lyonnais « Au cours de la semaine j’ai reçu beaucoup de messages d’amis, de fans et de collègues me demandant pourquoi j’étais absent. J’ai donc décidé de parler pour mettre un terme aux spéculations me concernant. Pour tous ceux qui me connaissent, savent ma nature, mon caractère, je n'ai jamais manqué de respect à un coéquipier. Malgré tout, je continue à m'entraîner tous les jours et je suis à 100 % à disposition de l'équipe. Je renforce mon engagement envers mon équipe et la direction. Et je remercie profondément les personnes qui m'ont envoyé des messages », a expliqué Thiago Mendes, qui va désormais devoir attendre quelques jours pour savoir si Rudi Garcia va le réintégrer dans le groupe de l’Olympique Lyonnais pour la réception, à huis clos, de Reims, le week-end prochain.