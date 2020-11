OL : Thiago Mendes avait craqué, il explique pourquoi

Dans : OL.

Le Brésilien Thiago Mendes est revenu sur ses débuts difficiles à l'Olympique Lyonnais, et il estime que désormais tout est réglé.

Recruté en provenance de Lille en 2019, Thiago Mendes a connu des débuts compliqués à l'OL. Acheté 25 millions d'euros, le Brésilien n'était plus que l'ombre de lui même à son arrivée à Lyon, enchaînant les performances bien en dessous de ses capacités. Son niveau ainsi que l'éclosion de joueurs comme Maxence Caqueret ou Bruno Guimarães l'ont relégué sur le banc des remplaçants, à tel point qu'un départ a même été envisagé. Mais le joueur de 28 ans s'est accroché, et semble de mieux en mieux intégré dans l'effectif lyonnais. Il a notamment été un des éléments clés de la victoire des siens lors du derby face à Saint-Etienne lors de son entrée en jeu. Dans un entretien accordé au journal l'Equipe, Thiago Mendes est revenu sur sa première saison ratée et sur les raisons qui expliquent les difficultés qu'il a rencontré, notamment vis-à-vis des supporters avec qui ses relations étaient glaciales.

« Je crois que c'est un ensemble de choses. Mon premier match contre Monaco s'était bien passé (3-0), j'avais fait deux passes décisives, mais j'ai ensuite senti quelque chose de lourd sur mes épaules. J'entendais Thiago Mendes par-ci, Thiago Mendes par-là... C'était vraiment lourd, on attendait trop de moi, il y avait beaucoup de pression concernant mon arrivée. C'était un très gros transfert et je me suis mis à ressentir toute cette attente comme un poids énorme », a déclaré le milieu de terrain. Une pression que le Brésilien semble avoir appris à gérer. Bien que titulaire à seulement 4 reprises cette saison, Thiago Mendes pourrait avoir une carte à jouer pour s'imposer à un poste où l'éventuel départ d'Houssem Aouar libérerait une place de titulaire.