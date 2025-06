OL ‍: Thiago Almada, Textor fait une grande annonce

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor a pris le temps de répondre à la presse portugaise à propos de la rumeur du transfert de Thiago Almada au Benfica Lisbonne. Et le boss de l'OL a été clair.

De passage en France ce mardi pour présenter le dossier de l’Olympique Lyonnais à la DNCG et éviter une éventuelle relégation en Ligue 2, John Textor ne manque pas d’occupation. Il a en effet trouvé le temps de répondre à la presse portugaise sur le transfert de Thiago Almada au Benfica Lisbonne. Le meneur de jeu argentin, actuellement au repos après une longue saison et des derniers matchs avec sa sélection, n’envisage pas de revenir à Botafogo, qui l’avait prêté à Lyon en deuxième partie de saison dernière. Une vente en Europe pourrait une fois de plus permettre aux clubs de John Textor de faire entrer de l’argent dans la société directrice Eagle. A Bola annonçait ainsi en ce début de semaine que le Benfica Lisbonne était chaud pour récupérer Almada, même si l’OL en demandait 40 millions d’euros.

Almada ne bougera pas de l'OL selon Textor

John Textor a pris la parole dans le quotidien portugais pour éclaircir la situation. S’il a confirmé des discussions avec les Aigles, c’est simplement pour faire connaitre son point de vue qui a le mérite d’être très clair. « J'ai discuté avec eux [Benfica] , mais c'était surtout par respect, en raison des bonnes relations que j'entretiens avec Benfica. Comme vous le savez, nous étions récemment en négociations, à cause d'Arthur Cabral. Ma conversation avec Benfica visait à clarifier que nous n'allions pas vendre Thiago Almada », a livré John Textor pour qui la discussion est close. Une très bonne nouvelle pour l’OL, car le propriétaire américain a bien l’intention de conserver Almada à Lyon, et d’en faire un joueur fort capable de porter le club rhodanien vers de gros objectifs. Un message important à l’heure où l’OL passe devant la DNCG ce mardi, mais ne compte pas vendre tout le monde pour autant cet été.