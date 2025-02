OL ‍: Thiago Almada persécuté, il stoppe le bashing

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le prêt gratuit de Thiago Almada de Botafogo à l’OL ne passe pas en Ligue 1, où Toulouse et Reims ont posé des réserves après avoir affronté le club rhodanien. Mais ce ne sera pas le cas de Montpellier ce dimanche.

Interdit de recrutement lors du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a tout de même accueilli un joueur au mois de janvier et pas n’importe lequel. Le club rhodanien a fait signer un champion du monde 2022 en la personne de l’international argentin Thiago Almada. Le joueur passé par Atlanta aux Etats-Unis a fait l’objet d’un prêt gratuit en provenance de Botafogo, un autre club de la galaxie Eagle détenu par John Textor. Un deal qui a provoqué la colère de Toulouse ou encore de Reims, qui ont posé des réserves après avoir joué contre l’OL ces dernières semaines.

La LFP n’a jamais donné raison aux clubs se plaignant de la présence de Thiago Almada sur la feuille de match et c’est pourquoi Montpellier ne les imitera pas ce dimanche après-midi. En conférence de presse, l’entraîneur héraultais Jean-Louis Gasset l’a confirmé, estimant que cela ne regardait pas son club. « Une réserve pour Thiago Almada ? Non, j’ai assez de soucis avec mon équipe » s’est amusé l’ex-entraîneur de l’OM avant d’évoquer le talent du diamant argentin.

Montpellier ne posera pas de réserve contre l'OL

« C'est un joueur qui amène un peu de folie. Ils ont déjà des joueurs comme ça. C’est plus un recrutement pour l’avenir, une fois que Lyon sera bien installé. Il me semble que c’est davantage pour l’après Cherki que pour maintenant » a analysé Jean-Louis Gasset, qui devra se méfier de Thiago Almada, que Paulo Fonseca souhaite rapidement installer dans son onze de départ. Avant le déplacement à Montpellier, le coach de l’OL n’a pas caché que son souhait était de faire cohabiter Almada, Cherki, Nuamah et Fofana. Dès ce dimanche face à Montpellier ? Si tel est le cas, les défenseurs du MHSC devront être très vigilants au talent de l’international argentin.