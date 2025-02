OL ‍: Thiago Almada, la Ligue 1 va être choquée

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche au Groupama Stadium, l'OL n'a fait qu'une bouchée du Stade de Reims. Thiago Almada a eu le temps de faire ses preuves et de séduire bon nombre de fans rhodaniens.

Thiago Almada est arrivé un peu en sauveur du côté de l'OL. Les Gones étaient interdits de recrutement cet hiver mais ont pu contourner la sanction imposée en se faisant officiellement prêter le génie argentin par Botafogo. Le milieu offensif disputait son troisième match avec l'Olympique Lyonnais ce dimanche face au Stade de Reims. Un match au cours duquel il aura pu se mettre en évidence. Le champion du monde a notamment été impliqué sur les deux derniers buts de l'OL. Son impact au poste de meneur de jeu a également séduit pas mal de fans et observateurs lyonnais. De bon augure pour la suite.

Thiago Almada fait déjà beaucoup de bien à l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thiago Ezequiel Almada (@thiago_almada23)

Au sein du vestiaire rhodanien, on voit l'apport de Thiago Almada. Le Progrès rapporte ces dernières heures une déclaration d'un proche du vestiaire lyonnais : « Il fait ce que demande le jeu, il ne va pas faire des choix individualistes. Et parfois, il sort des trucs à l’entraînement que les autres ne voient pas ». Corentin Tolisso est d'ailleurs déjà conquis par son nouveau partenaire, convaincu qu'il apportera ce qui manquait précédemment à Lyon dans le jeu : « Il a toujours fait de bonnes rentrées. Il est fin technicien, il va nous faire énormément de bien ». Il faudra le prouver lors de ses prochaines sorties, notamment face aux grosses écuries de Ligue 1. Dans quelques jours, l'OL recevra le Paris Saint-Germain. Aussi, il faudra prouver qu'il peut être un élément à part au sein du dispositif de Paulo Fonseca, alors que Rayan Cherki évolue dans le même registre et reste sur une énorme dynamique.