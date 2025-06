OL ‍: Textor viré, ARES doit reprendre la main

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'heure n'est plus à la diplomatie du côté de Lyon, l'annonce de la DNCG incitant tout le monde à réclamer le départ de John Textor. Ares Management est appelé à la rescousse pour sauver ce qui peut l'être.

L'Olympique Lyonnais a confirmé son intention de faire appel de la rétrogradation en Ligue 2 décidée par la DNCG, mais nombreux sont ceux qui pensent qu'encore une fois John Textor n'a rien compris et ne pourra pas réussir à convaincre ses interlocuteurs. Alors, tandis que les Bad Gones appellent les fans de l'OL à la révolte contre l'homme d'affaires américain, des supporters ayant de la notoriété sont eux aussi montés au créneau. C'est notamment le cas de Jérémy Lopez, célèbre acteur sociétaire de la Comédie Française et supporter éternel de l'Olympique Lyonnais. Pour ce dernier, il faut désormais qu'Ares Management, qui a apporté 400ME pour permettre à John Textor d'acheter l'OL à Jean-Michel Aulas, entre en scène et reprenne les clés du club rhodanien des mains du patron d'Eagle Football Group.

Textor ennemi public numéro 1 à Lyon

« Depuis l’arrivée de John Textor, on sait que la DNCG n’accepte pas ce fonctionnement-là. Donc pourquoi persister ? Il faut que Textor quitte le club et qu’Ares prenne les choses en main. Et qu’on nous explique comment ça fonctionne. Les supporters ne sont pas des businessmen et ne peuvent pas comprendre pourquoi toutes ces décisions sont contre l’OL. C’est bien qu’il y a un problème (...) L’OL est un club historique, Textor doit s’en rendre compte. Ce n’est pas possible, ça ne peut pas continuer ainsi », prévient l'acteur, qui n'est pas le seul à s'emporter contre John Textor, puisque Zack Nani est lui aussi entré dans la danse.

Vous vous rappelez y’a 20 ans quand l’OM a failli se faire racheter par Jacques Kachkar le fake milliardaire ?



« Vous vous rappelez y’a 20 ans quand l’OM a failli se faire racheter par Jacques Kachkar le fake milliardaire ? Ben chez nous il a réussi à le faire ptdrr. Le club que je supporte depuis enfant a été assassiné par John Textor et Harry Maguire », a ironisé l'influenceur dont le coeur bat très clairement pour l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, si l'Olympique Lyonnais a officiellement réagi à la sanction qui est tombée, John Textor est resté muet comme une carpe, sa principale préoccupation mardi soir étant de trouver un avion pour rejoindre son équipe de Botago aux Etats-Unis.