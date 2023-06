OL ‍: Textor règle un premier dossier, les supporters adorent

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Coincé dans son organigramme, l'OL ne parvient pas à avancer dans son mercato à venir. Mais il y a une certitude, c'est que tout sera fait pour que Karl Toko-Ekambi ne soit plus là à la reprise.

En quête d’un directeur sportif ou d’un recruteur en chef, l’Olympique Lyonnais avance doucement alors que le mercato ne va pas tarder à s’accélérer une fois que les clubs français et européens auront choisi leur entraineur. A l’OL, c’est le calme plat alors que par le passé, Jean-Michel Aulas avait bouclé des dossiers rapidement, notamment chez les joueurs libres, pour renforcer son équipe. Le club rhodanien va déjà devoir gérer le retour d’une dizaine de joueurs prêtés dans un premier temps.

Rennes ne donne pas suite au prêt

Concernant Karl Toko-Ekambi, la situation a le mérite d’être limpide. L’international camerounais a été prêté à Rennes en raison d’un rendement décevant et d’une situation houleuse avec les supporters. La guerre entre les deux parties s’est même poursuivie sur les réseaux sociaux dans le courant de la saison. Mais sportivement, l’ancien joueur d’Angers ne sera pas conservé par Rennes, qui n’a pas levé son option d’achat. Et l’OL ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. En effet, Le Progrès l’affirme, son départ a d’ores et déjà été validé, ce qui fait que Lyon ne sera pas trop gourmand pour le céder. Avec seulement un an de contrat, Toko-Ekambi ne rapportera clairement pas les 11,5 ME dépensés pour le faire venir de Villarreal.

Une issue qui ne fait aucun doute, alors que ses agents vont peut-être tenter de négocier un départ à l’amiable pour mieux trouver un point de chute cet été. En tout cas, les supporters vont certainement apprécier de voir une issue rapide, histoire d’éviter de revoir le Camerounais à la reprise de l’entrainement dans quelques semaines.