OL : Textor quitte Twitter brutalement, Jeffinho hors de cause

Par Claude Dautel

Le nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais était nettement moins actif sur les réseaux sociaux que le Jean-Michel Aulas des grandes années. Mais pour John Textor, il y a mieux à faire et il a même pris une décision radicale.

Les supporters de l’OL qui espéraient avoir une réaction du propriétaire américain de leur club via Twitter, suite au nul de dimanche contre Lorient, ont eu une drôle de surprise. En effet, le message : « @JohnTextor Ce compte n'existe pas » est apparu depuis quelques heures en lieu et place des messages de John Textor. Et aucune méprise, il ne s’agit pas d’un piratage ou d’une sanction d’Elon Musk contre l'Américain. Non, c’est bien le patron d’OL Groupe et lui tout seul qui a décidé de quitter avec fracas les réseaux sociaux, le terrain de jeu favori de Jean-Michel Aulas, alors que son compte comptait plus de 100.000 followers. Preuve que cela n’est pas anodin, le média brésilien Globo a tout de suite contacté celui qui est aussi le propriétaire de Botafogo afin de savoir pourquoi il avait ainsi décidé de claquer la porte. Et John Textor a démenti que cela était lié avec le vague de critiques reçue suite au transfert de Jeffinho vers l’Olympique Lyonnais. On avait même évoqué des menaces de mort, mais à priori ce n'est pas le cas.

Jeffinho à l'OL, cela n'explique pas tout

OL : John Textor menacé, le transfert de Jeffinho dégénère https://t.co/RhwGaj29xP — Foot01.com (@Foot01_com) March 3, 2023

« Mon départ de Twitter n’a rien à voir avec des pressions pour des renforts ou le départ de Jeffinho. Je ne suis pas inquiet de la pression mise par les supporters. D'ailleurs, je reçois des milliers de messages de soutien et je suis conscient que Twitter ne représente souvent que de la négativité. Honnêtement, la principale raison est que Twitter ne me convient pas. Parce qu'il est très rare que les quatre clubs (Botafogo, Crystal Palace, Molenbeek et Lyon) gagnent le même jour, et ce n'est presque jamais une bonne idée de fêter quelque chose sur Twitter. Un groupe de supporters se sent bien tandis que l'autre se sent mal. C'est le foot. Donc, dernièrement, il m'a semblé plus logique de ne plus commenter. Cela faisait des mois que je pensais quitter Twitter... Ces dernières semaines, cette idée est revenue. J'adore communiquer avec les fans et j'ai de bonnes idées sur la façon de le faire de manière plus utile », a expliqué, dans le média brésilien, John Textor, qui ne sera donc pas le digne successeur de Jean-Michel Aulas dans ce domaine.