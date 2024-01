OL ‍: Textor propose un échange de latéraux au Betis

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Même si le mercato hivernal se termine ce jeudi, John Textor n'est pas à court d'idées de recrutement pour l'OL. Il regarde notamment au Betis Séville où le latéral gauche Abner ferait un bon remplaçant pour Nicolas Tagliafico.

Depuis l'arrivée de John Textor à l'OL, le destin du club lyonnais se mêle souvent avec celui du Betis Séville. L'été dernier, les Rhodaniens avaient tenté de recruter le milieu argentin Guido Rodriguez. Finalement, après plusieurs semaines de négociations infructueuses, l'OL a acheté son remplaçant au Betis, Paul Akouokou. Un transfert peu satisfaisant sur le plan sportif mais qui ne refroidit pas John Textor. L'Américain continue de regarder au Betis pour renforcer le côté gauche de la défense lyonnaise. Le Brésilien de 23 ans Abner Vinicius lui fait envie selon les médias brésiliens.

Un transfert estival plutôt qu'hivernal pour Abner

En effet, O Globo révèle que l'homme d'affaires américain négocie même déjà le transfert d'Abner à l'OL. Le latéral gauche viendrait compenser le départ de Nicolas Tagliafico...au Bétis Séville justement. Cependant, Abner ne devrait pas venir d'ici jeudi. O Globo précise que sa venue n'est pas souhaitée pour janvier. Textor anticipe déjà le prochain mercato estival. C'est à cette période qu'Abner serait recruté.

John Textor négocierait actuellement avec le Betis pour son latéral gauche Abner.



Il y a quelques jours le club espagnol était intéressé par une arrivée de Tagliafico.



(O Globo) pic.twitter.com/PxY7u315RK — Only Gones (@OnlyGones) January 31, 2024

Outre un départ de Tagliafico dans les prochains mois, Henrique arrive en fin de contrat en juin prochain à l'OL et cela rend indispensable l'achat d'un nouveau latéral gauche. A 23 ans, Abner est un joueur très prometteur. Arrivé au Betis Séville en janvier 2023, il s'est installé dans le onze titulaire depuis plusieurs semaines. En outre, il a fait partie de l'équipe brésilienne championne olympique à Tokyo en 2021. On sait que cela compte dans l'esprit de John Textor, très influencé par le Brésil depuis son arrivée dans le foot. A l'OL, il aurait l'occasion de bâtir une défense au fort accent auriverde avec Lucas Perri, Adryelson et Abner.