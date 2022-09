OL : Textor n’est pas Kachkar, Aulas le promet

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL devrait, sauf cataclysme, être prochainement racheté par John Textor. Malgré des rumeurs de certains bloquages de la part de l'homme d'affaires américain, Jean-Michel Aulas se veut rassurant.

A Lyon, le début de saison en Ligue 1 est encore une fois décevant. Malgré quelques belles choses montrées lors des premières rencontres, l'OL est très vite retombé dans ses travers. Les hommes de Peter Bosz restent d'ailleurs sur une série de trois défaites en championnat. Pour ne rien arranger, des doutes sur le financement du rachat du club par John Textor ont fait leur apparition ces dernières heures. Fixée au 30 septembre 2022, la date butoir de la vente de l'OL approche à grands pas. L'occasion pour Jean-Michel Aulas de mettre les choses au clair et de rassurer les plus anxieux.

Aulas rassure l'OL, les choses sont claires

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, le président de l'OL n'a pas fait dans la langue de bois au sujet de la vente OL. « D'abord, il ne faut pas laisser penser que les choses pourraient ne pas se faire. L'accord signé est un accord ferme sans condition suspensive depuis le début. Il y avait une date limite, le 30 septembre, et on entre dans les derniers jours mais rien ne suscite d'interrogations. Ce qui est gênant, c'est que la Bourse, depuis les articles de L'Équipe, a baissé et ça ne se justifie pas. Je suis confiant car le deal est déjà signé. John m'a demandé de mener les opérations pendant les trois ans à venir. J'ai tenu à ce que l'équipe reste en place car l'OL, ce n'est pas que JMA seul mais ce sont ces personnes dirigées par Thierry Sauvage (directeur général) », a notamment précisé Jean-Michel Aulas. Sur sa lancée, JMA a également précisé qu'il n'avait pas pour objectif une candidature à la FFF : « Je n'aimerais pas, même si on ne sait pas de quoi demain sera fait ». Agé de 73 ans, le président de l'OL devrait donc continuer encore un peu avec son club de toujours avant de profiter d'un repos bien mérité.