OL ‍: Textor met le paquet pour un attaquant colombien

Par Claude Dautel

Entre l'OL et Botafogo, les passerelles vont être de plus en plus nombreuses. C'est pour cela que John Textor recrute des joueurs pour Botafogo avant de le pousser vers l'OL. Ce sera le cas avec cet attaquant qui évolue au Brésil.

Ce mercredi, Botafogo a fait signer Jair un défenseur brésilien très prometteur, et très vite on a appris que l'avenir de ce renfort du club d'Eagle Football Group allait être du côté de l'Olympique Lyonnais. John Textor n'a aucun scrupule à faire passer ses joueurs d'un club l'autre, et cela a été le cas pour Thiago Almada, qui a quitté Botafogo moins d'un an après avoir signé avec l'équipe brésilienne dirigée par Textor. Ce samedi, c'est probablement un nouveau coup de billard à deux bandes qui se prépare du côté du Brésil. En effet, Antenados no Futebol, média brésilien spécialisé dans le football, révèle que Botafogo fait le forcing afin de faire signer Henry Mosquera, l'ailier gauche international colombien de 23 ans qui évolue actuellement au RedBull Bragantino.

Mosquera e seus empresários insistem na liberação para o Botafogo. O Red Bull Bragatino recusou a última oferta do Alvinegro, de 4 milhões de dólares por 100%, e avisou que não quer negociá-lo. O time carioca topa aumentar a proposta, mas espera uma resposta dos agentes de que o… pic.twitter.com/938d1pDxkX — Venê Casagrande (@venecasagrande) February 13, 2025

Pour convaincre le club actuel d'Henry Mosquera de le laisser partir, Botafogo a proposé 3,8 millions d'euros, mais John Textor n'a pas eu de réponse. Les agents de l'attaquant font le forcing pour que ce dernier soit transféré, mais pour l'instant, ils se heurtent au refus de Bragantino, alors même que Mosquera a prévenu qu'il voulait partir. Selon nos confrères brésiliens, John Textor est prêt à faire une nouvelle offre revue à la hausse sur le plan financier, mais avant cela, il veut avoir la confirmation que le club actuel d'Henry Mosquera est disposé à le voir partir.

Textor a plusieurs attaquants dans le collimateur

Car les transferts entre clubs brésiliens sont très compliqués et l'homme d'affaires américain, propriétaire de l'Olympique Lyonnais et de Botafogo ne veut pas perdre de temps dans cette opération, sachant qu'au même moment, il surveille le dossier Jesus Medina, l'attaquant du Spartak Moscou. Concernant Mosquera, du côté des supporters de Botafogo, on grogne déjà en étant persuadés que comme pour Jair, Textor prépare surtout l'avenir de l'OL.