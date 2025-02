OL ‍: Textor fait signer un prodigieux défenseur brésilien

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Entre les clubs d'Eagle Football Group il n'y a aucune frontière. Et c'est pour cela que du côté de l'Olympique Lyonnais, on regarde ce qu'il se passe à Botafogo. Justement, le club brésilien de John Textor vient de faire signer une pépite brésilienne piquée à Santos.

Le cas Thiago Almada l'a prouvé, le club de Botafogo est un excellent tremplin pour rejoindre l'OL. Le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais n'aura aucun état d'âme à envoyer en France un joueur aussi talentueux soit-il, John Textor estimant que la multi-propriété peut tout justifier. On en a eu confirmation mardi, puisque Eagle Football Groupe a indiqué que l'OL avait obtenu le transfert des droits économiques futurs de trois joueurs en provenance du club brésilien de Botafogo pour un montant de 98,5 millions d'euros. Et cela n'est probablement pas fini. C'est pour cela que l'annonce dans la nuit de mardi à mercredi de la signature de Jair, de son vrai nom, Jair Paula da Cunha Filho, à Botafogo en provenance du Santos FC, le nouveau club de Neymar, fait déjà parler d'elle du côté du Groupama Stadium.

De Botafogo à l'OL, il n'y a qu'un pas

JAIR É DO GLORIOSO! ⭐️



Zagueiro assina contrato com o Campeão do Brasil e da América até o fim de 2028! 📝⚽️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/ZcNa76hsEU — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 10, 2025

Agé de 19 ans, le défenseur formé à Santos, est considéré comme l'un des grands espoirs brésiliens à ce poste et du côté de Botafogo, on se réjouit d'avoir obtenu sa signature. Jair s'est engagé jusqu'en 2028 avec l'autre côté de John Textor, et il se pourrait bien que rapidement son nom circule du côté de l'Olympique Lyonnais, du moins s'il fait ses preuves. Au Brésil, sur les réseaux sociaux, les supporters de Botafogo affirment déjà que le défenseur de 19 ans ne fera qu'un passage express dans leur club avant de rejoindre le club de Ligue 1. Ce qui n'a évidemment pas l'air de les emballer.