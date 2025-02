OL ‍: Textor maltraite cet entraineur, Pierre Sage peut s'estimer heureux

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor est sans pitié pour les entraineurs, et Pierre Sage est bien placé pour le savoir. Dans ses autres clubs, cela va encore plus vite.

Toujours sans entraineur alors que la reprise de la préparation a déjà été effectuée, Botafogo a bien été obligé de trouver quelqu’un. John Textor n’est pas allé bien loin et a nommé Claudio Caçapa pour assurer l’intérim et diriger les séances pour les prochains jours. Sa nomination a été rendue officielle ce jeudi 13 février, mais son énième retour à Rio de Janeiro pourrait ne durer que 48 heures. En effet, plusieurs médias au Brésil annoncent que John Textor a déjà trouvé le futur entraineur de Botafogo, et qu’il finalise les négociations. Selon Globo, l’accord est désormais tout proche d’être signé, et les chances de voir cette piste aller au bout sont même de 90 %, signe que l’officialisation ne devrait plus tarder.

Cláudio Caçapa é o novo auxiliar técnico permanente do Botafogo.



Com reconhecida passagem recente no Glorioso, Caçapa terá como a primeira missão o comando técnico interino da equipe até a chegada do novo treinador.



Em 2023, Cláudio obteve resultados expressivos comandando a… pic.twitter.com/Iu67A5xpwR — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 13, 2025

En revanche, le suspense reste total au sujet du nom de ce futur entraineur, qui pourrait être Vitor Bruno. Le technicien portugais vient d’être démis de ses fonctions au FC Porto, pour son premier poste en tant que numéro 1. L’ancien adjoint de Sergio Conceiçao, qui avait nopamment suivi son compatriote à Nantes et à Porto, pourrait ainsi connaitre un rebond spectaculaire chez le champion d’Amérique du Sud. Pour Claudio Caçapa en revanche, les jours sont comptés et son poste d’entraineur intérimaire va plus que jamais bien porter son nom puisqu’il ne devrait pas diriger plus d’un poignée de séances avec Botafogo. De quoi se dire que Pierre Sage a été plus heureux à l'OL, lui qui arrivait aussi avec le rôle d'entraineur intérimaire et a finalement été en poste pendant plus d'un an.