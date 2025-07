OL ‍: Textor fait le malin, Ares prépare la clim’

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor, vexé d'avoir été mis à l'écart de l'OL, promet de réaliser un nouveau coup de folie pour garder la main sur les clubs qu'il veut. Cela risque de ne pas se passer comme ça.

Ecarté de l’Olympique Lyonnais, John Textor en est toujours officiellement l’actionnaire principal. Cette situation ne plait à personne et notamment chez les financiers de Eagle Football, qui dirige le club rhodanien. Le businessman américain est prêt à partir en roue libre en créant sa propre société aux Iles Caïmans pour récupérer ce qui peut être sauvé à ses yeux, à savoir Botafogo, Molenbeek et racheter un club de D2 anglaise pour conserver son statut de société multi-clubs. Mais tout ne peut pas être aussi facile alors que les dettes s’accumulent dans les différentes structures, et que Textor fait comme si de rien n’était et qu’il avait toujours les pleins pouvoirs. Ce n’est nullement le cas et les révélations d’un suiveur de l’OL sur les réseaux sociaux qui a décidé de se pencher sur les textes liant John Textor à Ares Management, le fonds d’investissement qui lui a prêté une bonne partie de son argent pour racheter les clubs concernés, confirment que l’Américain a les mains liées.

Textor n'a pas le contrôle sur Botafogo

[EXCLUSIVITE BOTAFOGO-TEXTOR-ARES] 💣



✅OUI, les actions de Textor dans la SAF de Botafogo sont nanties (gagées) auprès d'Ares, via Eagle Bidco.



⛔️Le club associatif de Botafogo (BFR) a RENONCÉ à ses droits sur les actions de Textor, le 5 janvier 2023 !https://t.co/PqzBt00hH5 pic.twitter.com/OHI3zccF1n — Don Ramón (@mbjade7) July 20, 2025

« OUI, les actions de Textor dans la SAF de Botafogo sont nanties (gagées) auprès d'Ares, via Eagle Bidco. Le club associatif de Botafogo (BFR) a RENONCÉ à ses droits sur les actions de Textor, le 5 janvier 2023 ! ARES a 100% le droit de prendre le contrôle de Botafogo et de récupérer ce que Textor ne peut pas leur rembourser, et ce qui a été transféré de manière illégitime et/ou illégale vers Botafogo, en provenance de l'OL et de ses filiales brésiliennes (OL LTDA et OL BRESIL) », a fait savoir ce suiveur de près des intérêts lyonnais, et donc forcément du reste du réseaux Eagle. Des précisions qui permettent de rappeler que, John Textor a beau afficher son éternel optimisme et son assurance qu’il est toujours le boss, les investisseurs qui lui ont prêté de l’argent ont pris quelques sécurités qui peuvent tout faire perdre à l’Américain s’il ne décide pas de revenir à la raison rapidement.