OL ‍: Textor dynamite le prix de Rayan Cherki ‍!

Par Claude Dautel

Sur le départ de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki aura l'embarras du choix pour son prochain club. Sauf que le milieu offensif de l'OL ne s'attendait probablement pas à ce que John Textor fasse exploser son prix.

Par deux fois, le Borussia Dortmund a tenté de recruter Rayan Cherki, mais par deux fois le club allemand n'a pas obtenu l'accord de John Textor, lequel avait conservé son joueur afin de qualifier l'OL pour la Ligue des champions. Cependant, à en croire le Bild, le BVB 89 est toujours en pole dans ce dossier, d'autant que le joueur français n'a pas changé d'avis concernant sa future destination. Sauf que le prix réclamé par Textor pour vendre son joueur a totalement explosé, et s'est éloigné des 22,5 millions d'euros du bon de sortie promis par le propriétaire de l'Olympique Lyonnais lors de la prolongation de Rayan Cherki à l'automne dernier. Une clause dont L'Equipe révélait cette semaine qu'elle ne serait finalement plus d'actualité.

Textor prévient Dortmund, l'addition explose

EdF : Cherki va rejoindre les Bleus jeudi ! https://t.co/Ng1svfNpun — Foot01.com (@Foot01_com) May 20, 2025

Journalistes pour le très puissant média allemand, Jörg Hamlet et Sébastien Kolsberger révèlent ce vendredi que le propriétaire d'Eagle Football Group réclame désormais près de 40 millions d'euros au club qui voudra s'attacher d'urgence les services de Rayan Cherki. Et selon le Bild, il est clair que ces nouvelles exigences de John Textor éloigne encore plus le milieu de terrain français du Borussia Dortmund. « Il est clair que les performances de Rayan Cherki, parfois de classe mondiale, ont dorénavant également suscité l’intérêt d’autres clubs. Outre l'AC Milan, Manchester United l'aurait désormais également sur sa liste. Cherki lui-même aurait souligné à plusieurs reprises qu'il aimerait jouer pour Dortmund, mais maintenant le faire venir semble être une tâche difficile pour les entraîneurs du BVB Lars Ricken et Sebastian Kehl », explique nos confrères. Il est vrai que le Borussia Dortmund ne se livrera pas à une surenchère concernant Rayan Cherki, malgré l'intérêt réciproque des deux camps.

Le suspense va donc continuer un peu pour Rayan Cherki, sachant quand même que l'OL passera devant la DNCG le 24 juin, et que d'ici là John Textor compte sur la vente de son joueur vedette pour remplir, en partie, les caisses du club rhodanien.