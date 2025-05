OL ‍: Textor exige 40 millions pour Cherki, la clause a disparu

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les nombreux courtisans de Rayan Cherki peuvent à présent oublier la clause secrète à 22 millions d’euros. L’OL a bien l’intention de profiter de la cote de son joueur pour en tirer un plus gros bénéfice.

C’est le joueur dont le nom est actuellement sur toutes les lèvres. Tout fraichement appelé en équipe de France par Didier Deschamps, Rayan Cherki a de fortes chances de quitter l’Olympique Lyonnais lors du mercato. Le meneur de jeu de 21 ans a lui-même confirmé cette tendance ces derniers jours, indiquant qu’il avait sans doute disputé son dernier match avec son club formateur, samedi au Groupama Stadium contre Angers (2-0). La question est maintenant de savoir où va évoluer Rayan Cherki la saison prochaine, alors que tous les plus grands clubs européens le suivent de près. Son prix sera aussi un élément crucial pour l’OL et depuis l’été dernier, une clause a 22,5 millions d’euros est évoquée.

Textor fait monter les enchères pour Cherki

Ce tarif appartient désormais au passé selon L’Equipe, qui affirme que l’Olympique Lyonnais souhaite faire monter les enchères pour atteindre un prix avoisinant les 40 millions d’euros. Une sacrée augmentation qui fera le bonheur de John Textor, d’autant que la clause signée entre le joueur et le club lyonnais en 2024 et qui prévoyait que l’OL devait indemniser Cherki si des offres égales ou supérieures à 22,5 millions d’euros arrivaient a déjà été activée une fois cet hiver « et il est possible qu'elle soit à usage unique » selon les journalistes Loïc Tanzi et Hugo Guillemet.

EdF : Rayan Cherki a choisi la France https://t.co/8WD2md3xCm — Foot01.com (@Foot01_com) May 21, 2025

Autrement dit, il n’y a désormais plus moyen pour les clubs intéressés ni pour le clan Cherki de faire valoir cette clause. L’OL dispose donc d’une liberté totale pour négocier le départ de son meneur de jeu au prix souhaité. Une excellente nouvelle pour les Gones au vu du contexte économique délicat du club détenu par John Textor. L’Equipe rappelle toutefois que pour l’heure, aucune offre n’est arrivée sur le bureau des dirigeants de l’OL, qui espèrent boucler la vente de Rayan Cherki avant de passer devant la DNCG durant la deuxième quinzaine du mois de mai. Selon le quotidien national, le Borussia Dortmund, Liverpool, Aston Villa, Manchester City ou encore l’AC Milan font partie de la longue liste de prétendants du néo-international français.