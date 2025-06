OL ‍: Textor confirme son départ de Lyon

Dans : OL.

En marge du match entre Botafogo et Palmeiras, John Textor a confirmé à la presse brésilienne qu'il allait se mettre à distance de l'Olympique Lyonnais. Le patron d'Eagle Football Group a du mal à comprendre le fonctionnement de la DNCG.

Ce samedi, John Textor est à Philadelphie où il assiste au huitième de finale du Mondial des Clubs entre son club, Botafogo, et Palmeiras. A cette occasion, l'homme d'affaires américain a été interrogé par les envoyés spéciaux du média brésilien O Globo, et il a notamment répondu sur les rumeurs qui l'annonçaient sur le départ de l'Olympique Lyonnais, suite à la rétrogradation de l'OL en Ligue 2 par la DNCG. Sans hésitation, John Textor a confié qu'effectivement, il sera désormais beaucoup plus présent du côté de Botafogo, confirmant qu'il avait accepté de passer la main concernant la gestion de l'Olympique Lyonnais, faute de trouver comment éviter la catastrophe pour le club rhodanien en France. Tout cela au moment où plus d'un millier de supporters lyonnais ont manifesté près du Groupama Stadium pour demander son départ.

Textor avoue ne pas avoir été doué en France

« Je vais consacrer beaucoup plus de temps à réfléchir à Eagle au niveau mondial, et revenir plus souvent à Botafogo. J'ai d'excellents partenaires au sein d'Eagle Football Group, des actionnaires qui vont se mobiliser pour gérer des problèmes que, honnêtement, je n'étais pas très doué pour gérer en France (...) En tant qu'investisseur américain, le processus d'adaptation au système français a toujours été étrange. Mais nous sommes très bien capitalisés. Nous allons investir une somme importante. Nous venons de vendre Crystal Palace. Nous n'avons pas du tout des difficultés financières, nous n'avons jamais eu autant de liquidités. Mais ce faisant, j'ai fait des choses qui ont déçu les autorités de régulation, et nous devons y remédier », a expliqué John Textor sans en dire plus sur ceux qui vont le remplacer pour assurer que l'Olympique Lyonnais ne sombre pas en Ligue 2.

Il faut désormais savoir comment cette passation de pouvoir va se réaliser, alors que visiblement John Textor a toujours l'intention de conserver l'OL au sein d'Eagle Football Group, ce qui veut dire qu'il ne vendra pas le club rhodanien. Depuis 24 heures, l'hypothèse d'une prise de pouvoir par Michele Kang, qui a racheté l'équipe féminine de l'OL à John Textor, et a des billes dans le club, est de plus en forte, même s'il pourrait s'agir d'un poste provisoire le temps que Lyon passe en appel.