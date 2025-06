OL ‍: Plus d'un millier de manifestants réunis contre Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ce samedi, les Bad Gones avaient appelé les supporters de l'OL à se réunir devant le Groupama Stadium afin de demander le départ de John Textor. Des centaines de fans lyonnais sont venus pour manifester.

Alors qu'il n'y avait aucun match programmé ce samedi au Groupama Stadium, il y avait quand même pas mal de monde autour du stade de l'Olympique Lyonnais. Et pour cause, la plus puissante association de supporters de l'OL, les Bad Gones, avaient demandé au peuple lyonnais de se réunir à partir de 16 heures pour manifester contre John Textor, quelques jours après l'annonce de la relégation du club rhodanien en Ligue 2.

Chant improvisé sur Textor : « C’est un Américain qui ne sert à rien, Textor, casse toi, l’OL n’est pas à toi »#OL #Textor pic.twitter.com/WBnLCYhx6S — Olympique-et-Lyonnais.com (@oetl) June 28, 2025

Au moment où le propriétaire américain d'Eagle Football Group semble être en danger, ce sont plus d'un millier de supporters de l'Olympique Lyonnais qui sont venus au rendez-vous fixé par les Bad Gones afin de faire entendre leur colère. Même si tout cela s'est déroulé dans le calme, les banderoles et les chants étaient tous très clairs, ils réclamaient le départ immédiat de John Textor. Au même moment, le propriétaire américain de l'OL étaient dans le bus de l'équipe de Botafogo au moment où l'équipe brésilienne se rendait au stade pour jouer ce samedi contre Palmeiras.