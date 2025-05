OL ‍: Textor condamné à vendre Cherki pour 22,5ME ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Afin d'obtenir un accord avec Rayan Cherki pour qu'il prolonge l'été dernier, John Textor a pris des engagements contractuels avec son joueur. Et notamment le prix de vente de Cherki lors du prochain mercato.

Les propos du jeune prodige lyonnais lors de la remise du trophée UNFP ont relancé les rumeurs sur la possibilité de voir Rayan Cherki rejoindre le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato, ce dernier évoquant son excellente relation avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Cependant, Le Parisien confirme encore une fois que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos n'envisagent pas de faire signer celui qui avait accepté, puis refusé, l'offre du PSG l'an dernier. Tandis que ce sont désormais des clubs anglais qui sont les favoris pour s'offrir le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais cette saison, Manchester City, Liverpool et Tottenham étant cités par le quotidien francilien, on apprend que le prix du transfert ne battra pas les records espérés par les supporters de l'OL. On sera même très loin des 50 millions d'euros fantasmés.

L'OL ne comblera pas ses dettes avec Cherki

Le PSG refuse de recruter Rayan Cherki https://t.co/YKWzdmHX7F — Foot01.com (@Foot01_com) May 12, 2025

Revenant sur les conditions de la prolongation de Rayan Cherki, signée en septembre 2024 après un vrai bras de fer entre John Textor et son joueur, lequel avait été mis au placard à son retour des JO, Benjamin Quarez révèle que le patron de l'Olympique Lyonnais a donné son accord au joueur pour ne pas fixer un prix de vente trop élevé, sous peine de prendre des pénalités. « En ce moment, la cote du joueur est au plus haut. Une aubaine pour Lyon, à qui la DNCG impose de rentrer de l’argent rapidement. Le club rhodanien ne devrait pas être trop gourmand non plus, puisque au moment de la prolongation, les différentes parties se sont entendues sur une sortie à 22,5 millions d’euros, montant que l’OL se serait engagé à respecter sous peine d’avoir à verser des pénalités de compensation au joueur », précise le média francilien.

La prolongation de Rayan Cherki jusqu'en juin 2026 a évité un départ pour zéro euro dans les prochaines semaines, mais elle a également un coût direct puisque le prodige lyonnais ne pourra pas être vendu à un prix délirant, sauf si John Textor accepte d'indemniser très fort son joueur. Connaissant le propriétaire américain de l'OL, on n'est cependant pas à une surprise près, mais vendre Cherki pour 22,5 millions d'euros fera probablement mal à JT.