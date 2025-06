OL ‍: Textor accusé d'être un faux milliardaire

Dans : OL.

Les critiques pleuvent sur John Textor depuis mardi soir et la relégation de l'OL en Ligue 2. La manne financière de l'Américain est même clairement remise en cause.

Personnage déjà très clivant avant même que l’OL soit au fond du trou, John Textor n’a plus beaucoup de soutiens en France. Malgré ses promesses et ses belles paroles, l’homme d’affaire américain n’a pas réussi à convaincre la DNCG, qui demandait surtout des fonds propres, de la trésoreries et des garanties financières, ce qu’il n’a visiblement pas pu présenter ce mardi soir. Résultat, l’OL est relégué en Ligue 2, même si un appel sera effectué dès que la décision motivée de la DNCG parviendra au club lyonnais. L’espoir de rester dans l’élite est réel, mais il va tout simplement falloir que quelqu’un mette la main à la poche. Car c’est ce qui semble cruellement manquer à l’OL en ce moment.

Textor, ce n'est pas Pinault ou McCourt

Lyon n’est pas le premier club à perdre beaucoup d’argent sur une saison, mais quand cela concerne l’OM ou Rennes par exemple, il y a un propriétaire qui lâche les millions pour combler le définitif, ce qui ne peut pas être le cas à l’OL. C’est toute la différence entre ces situations, que souligne Vincent Chaudel, le fondateur de l’observatoire du sport business, à Eurosport. « McCourt est un vrai milliardaire, Pinault aussi. Quand il faut mettre la main au pot, même si ça ne leur fait pas plaisir, ils ont la surface financière pour le faire. Si Textor l'avait, on se demande pourquoi il se mettrait dans cette situation-là. L'OL, comme Bordeaux, a été acheté par endettement, et ça ne marche que si le club est capable de générer du profit. A Manchester United, la marque est forte, ça marche même sans résultat. A Lyon, Bordeaux ou Lille, le business model dépend de la capacité à jouer la ligue des champions. Lyon est dans un cercle vicieux qui vous entraine au fond de la piscine », a livré l’économiste du sport, persuadé que le danger d’écroulement total de l’OL est réel si la manière de fonctionner n’évolue pas.