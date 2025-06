OL ‍: Textor abandonne sa place au duo Kang-Gerlinger

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En l'espace de quelques heures, John Textor a décidé de donner toutes ses chances à l'Olympique Lyonnais de sauver sa place en Ligue 1. Même s'il ne veut pas vendre l'OL, l'Américain a validé la prise de pouvoir du duo composé par Michele Kang et Michael Kerlinger.

John Textor se souviendra probablement longtemps du samedi 28 juin 2025, puisque dans la même journée, le président d'Eagle Football Group a vu son club préféré, Botafofo, se faire éliminer du Mondial des Clubs, mais il a également vécu une première grosse manifestation contre lui à Lyon. Et enfin, l'homme d'affaires a par ailleurs annoncé aux médias brésiliens qu'il s'éloignait de l'Olympique Lyonnais afin de permettre de sauver le club désormais rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG. S'il n'envisage pas de vendre l'OL, qui va donc rester au sein d'Eagle Football Group, John Textor a cependant fait le choix que tout le monde attendait. En effet, L'Equipe confirme ce dimanche que le « cow-boy » a « validé la constitution d’un duo Michael Gerlinger-Michele Kang » afin de représenter le club en procédure d’appel, et dans le futur. »

Textor est limite interdit de séjour à Lyon

OL : Textor confirme son départ de Lyon https://t.co/kZv9pOSal2 — Foot01.com (@Foot01_com) June 28, 2025

Ayant bien compris qu'il était à présent persona non grata non seulement à la Direction Nationale de Contrôle de Gestion, où l'attitude de John Textor a une nouvelle fois choqué la semaine passée, mais également à Lyon, où tout le monde rêve qu'il quitte l'Olympique Lyonnais, John Textor va se tenir loin de la Ligue 1 et laisser à un duo composé de deux personnes qui connaissent bien le football le soin de préparer l'appel et de sauver la place de l'OL en Ligue 1. Dans le quotidien sportif, Syanie Dalmat confirme que pour l'instant, le patron d'Eagle Football Group, et donc de l'Olympique Lyonnais, aurait accepté de céder sa place provisoirement sous la pression des autres actionnaires, mais il tient à rester actionnaire majoritaire. Cela alors qu'Ares serait en train de faire plancher ses avocats pour essayer de trouver la solution pour débarquer John Textor, ce qui n'est pour l'instant pas possible.

C'est donc désormais Michele Kang, la milliardaire américaine propriétaire de l'équipe féminine de Lyon, et Michael Gerlinger, directeur global du football chez Eagle Football Group et ancien dirigeant du Bayern Munich, qui vont travailler pour préparer l'appel de l'Olympique Lyonnais afin d'éviter la relégation. On est bien loin de l'ADN lyonnais, mais c'est le prix à payer pour dribler la catastrophe initiée par la gestion de John Textor.