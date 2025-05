OL ‍: Textor a une arme secrète pour virer Fonseca

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Sauf miracle, l'OL ne se qualifiera pas pour la prochaine Ligue des champions. De quoi remettre en question l'avenir de Paulo Fonseca à la tête du club rhodanien.

L'OL est dos au mur. Les hommes de Paulo Fonseca vont en effet devoir battre Angers lors de la dernière journée de Ligue 1 et espérer des faux pas de la concurrence pour avoir une chance de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Mais les Gones sont inquiétants en cette fin de saison, incapables d'élever leur niveau de jeu. Les conséquences d'une non-qualification en C1 seraient en plus désastreuses. Les finances de l'OL sont plus que jamais dans le rouge. Si John Textor se veut pour le moment rassurant, l'Américain sera amené à prendre des décisions fortes. Et Paulo Fonseca est plus que jamais sur la sellette.

Paulo Fonseca viré de l'OL, Textor a une idée en tête

Selon les informations du Quotidien du Sport, afin de se débarrasser du Portugais, John Textor pourrait tout simplement le licencier pour faute grave après son comportement envers le corps arbitral face au Stade Brestois. De quoi éviter à l'OL de donner de grosses indemnités de départ à l'ancien entraineur du LOSC. Un plan assez machiavélique en tout cas de la part de John Textor s'il se confirmait. En effet, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais avait publiquement soutenu son entraineur après l'annonce de sa longue suspension. Nul doute que Paulo Fonseca ne se laisserait pas faire et emmènerait les Gones aux Prud’hommes. Mais on n'en est pas encore là. Pour éviter ce scénario assez désastreux, les Lyonnais se doivent de finir en beauté leur saison en Ligue 1 en venant à bout du SCO d'Angers, qui n'a plus rien à jouer. Ensuite sera venu le moment de faire les comptes pour l'Olympique Lyonnais.