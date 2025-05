OL ‍: Textor a trouvé un nouveau Thiago Almada

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Toujours sous pression des instances, John Textor a confiance en sa stratégie et en son groupe Eagle. Botafogo doit aider l'OL et vise-versa. Cela avait été visible dans le transfert de Thiago Almada et cela pourrait se reproduire avec un autre jeune argentin.

La multipropriété des clubs de football pose de nombreux problèmes éthiques, mais pour John Textor c'est l'avenir du ballon rond. L'homme d'affaires américain mise sur une solidarité très forte entre les différents clubs d'Eagle Football Group : l'Olympique Lyonnais, Botafogo et le RWD Molenbeek. Cela s'est traduit par des transferts en deux temps pour certains joueurs comme Ernest Nuamah (passé de Molenbeek à l'OL via un prêt) et surtout Thiago Almada. Le milieu argentin est passé d'Atlanta United (MLS) à Botafogo. Avec le club brésilien, il a réalisé le doublé Championnat-Copa Libertadores en 2024 avant d'atterrir à Lyon en janvier dernier.

Alvaro Montoro, le futur Almada de l'OL ?

La venue d'Almada a fait polémique puisqu'il a été prêté gratuitement à l'OL alors que le club rhodanien était interdit de recrutement par la DNCG. Le gendarme financier n'autorisera plus une telle manœuvre à l'avenir. Néanmoins, Textor pourrait réaliser le même plan avec un autre joueur argentin Alvaro Montoro. Le jeune milieu de 18 ans évolue dans son pays, au Velez Sarsfield. Sous contrat jusqu'au 31 décembre 2025, il est mis en vente par son club cet été. Selon le média local Tyc Sports, Botafogo est un candidat sérieux pour Montoro.

🚨#Botafogo cerca de concretar la llegada de Álvaro Montoro.



↪️ Se ultiman detalles con #Velez por la transferencia definitiva. La oferta ronda los US$8M brutos.



✴️ El club de Liniers negocia para que mejoren la forma de pago. Además, discuten porcentajes. @sabadovelezok 🤝🏻 pic.twitter.com/S2nH8ADl8b — Uriel Iugt (@urieliugt) May 28, 2025

Pour convaincre le jeune homme, Textor lui fait miroiter une arrivée en Europe par la suite et donc à l'Olympique Lyonnais. Néanmoins, il faut affronter une concurrence européenne très forte sur le dossier avec Naples, le Borussia Dortmund, Benfica et Wolverhampton. Velez Sarsfield est à l'écoute de Botafogo puisque le club carioca lui promet un pourcentage à la revente conséquent pour finaliser le transfert. Alors que Thiago Almada risque de quitter l'OL cet été, une autre pépite argentine pourrait donc vite le remplacer dans le Rhône.