OL ‍: Textor a abusé, le foot français change ses règles

Par Mehdi Lunay

L'OL a fait couler beaucoup d'encre avec le transfert de Thiago Almada. L'Argentin est arrivé en Ligue 1 alors que les Gones étaient interdits de recrutement. Un transfert légal car c'était un prêt gratuit de Botafogo. Une ruse qui va devenir impossible dans le futur.

Geste rare en Ligue 1, le dépôt d'une réserve est devenu la norme en 2025. Un homme explique cette mode, l'Argentin de l'OL Thiago Almada. Plusieurs clubs français comme Reims, Nice ou encore Lille ont protesté contre le transfert du milieu de terrain en janvier. L'Olympique Lyonnais a ramené le joueur du Brésil alors que le club avait été interdit de recrutement par la DNCG. Les Gones ont utilisé une astuce légale pour faire valider ce transfert. Dans l'impossibilité d'acheter des joueurs, ils ont obtenu Almada grâce à un prêt gratuit. Un plan facile à mettre en place car le vendeur était Botafogo, autre équipe détenue par John Textor.

Pas de prêt gratuit cet été pour l'OL

Cette astuce a fortement déplu aux clubs français, lesquels ont demandé aux instances de mettre à jour leur règlement. Ce sera chose faite selon les informations de Ouest-France. Pour les prochains mercatos, la DNCG n'autorisera plus ce type de transfert pour un club sanctionné d'une interdiction de recrutement. Les formations de Ligue 1 et de Ligue 2 sont prévenues pour cet été.

L’URSSAF dénonce l’OL, Textor la joue serein https://t.co/BYfAPzV3kG — Foot01.com (@Foot01_com) May 23, 2025

C'est d'autant plus le cas pour l'OL, encore en grande difficulté financière et qui reste sous la menace de nouvelles sanctions de la part de la DNCG. Si le gendarme financier du foot français décide d'interdire tout recrutement pour Lyon au mercato estival, le récent 6e de Ligue 1 ne pourra pas améliorer son effectif. Un sacré désavantage avec la coupe d'Europe à l'horizon et avec une concurrence (OM, Monaco voire Paris FC) très active.