OL ‍: Textor a menti, la justice va s'en mêler

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Si John Textor a été écarté de l'Olympique Lyonnais par ARES et Michele Kang, l'Américain reste sous pression de ses créanciers. Ces derniers veulent récupérer leur argent et pourraient s'en prendre à l'homme d'affaires sur le plan judiciaire.

L'Olympique Lyonnais a sauvé sa place en Ligue 1 et il s'est même offert une nouvelle direction. Le duo Michele Kang-Michael Gerlinger a remplacé John Textor devant les caméras, offrant un discours rassurant et mesuré sur l'avenir de l'OL. Néanmoins, en coulisses, le commandement du club reste bien plus flou. Actionnaire majoritaire des Gones via Eagle Football Group, Textor conserve une grosse influence sur le plan financier. Egalement propriétaire de Botafogo, l'Américain fait peur aux supporters lyonnais. Ceux-ci craignent de nouvelles dérives alors qu'on ne sait pas où atterrira l'argent de la vente de Thiago Almada à l'Atlético de Madrid.

Textor éjecté de Botafogo avant un procès ?

La clé est sûrement entre les mains des partenaires financiers de John Textor. Dans son édition du jour, L'Equipe indiquait que les créanciers de l'homme d'affaires mettaient une pression maximale sur lui pour récupérer leur mise. Le quotidien sportif français avançait que l'Américain risquait même d'être éjecté de la direction de Botafogo à court terme. Romain Molina va encore plus loin sur le réseau social X, révélant de possibles pressions judiciaires pour le patron d'Eagle Football Group.

Le groupe Eagle est en train d’imploser avec des actionnaires qui réalisent enfin l’entourloupe



Plusieurs procédures à gérer pour Textor si aucune solution n’a été trouvée rapidement — Romain Molina (@Romain_Molina) July 16, 2025

« Le groupe Eagle est en train d’imploser avec des actionnaires qui réalisent enfin l’entourloupe. Plusieurs procédures à gérer pour Textor si aucune solution n’a été trouvée rapidement », a écrit le journaliste. Un avenir sombre pour John Textor mais aussi pour ses clubs dont l'OL. Après le maintien en Ligue 1 prononcé par la DNCG, les Gones n'ont pas fini de trembler à mesure que leur principal actionnaire est ébranlé par sa stratégie économique bancale.