OL ‍: Textor 2 - Cherki 0, ça va très mal finir

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La gestion du cas de Rayan Cherki par John Textor tout au long de cette saison commence à sérieusement interpeller, alors que le meneur de jeu est passé par tous les sentiments.

L’OL est beaucoup moins impérial en ce début d’année 2025 et quelques illusions sont en train de disparaitre. La Coupe de France, compétition dans laquelle le club lyonnais avait atteint la finale la saison passée, est déjà à oublier et le podium s’éloigne sérieusement avec les points perdus en route. Prépondérant dans la bonne passe de l’OL à l’automne, Rayan Cherki n’est plus aussi inspiré. Une irrégularité qui inquiète Jérome Rothen, pour qui John Textor a peut-être perdu son meneur de jeu avec son management à l’américaine, où on peut passer du statut de joueur indispensable à celui de paria en quelques semaines.

L'offre de Dortmund, le coup de grâce ?

Cherki c’est tellement un petit con azy lui 🤣 pic.twitter.com/HNv695GiNQ — Kairoshima.🇲🇦 (@Kairoshima_) February 4, 2025

Pour l’ancienne patte gauche du PSG et de l’équipe de France, le propriétaire de l’OL va payer cher les fuites sur ses propos supposés à l’encontre de son joueur. « Si Cherki est moins bien je pense que les déclarations qu’a pu faire John Textor il y a quelques mois et qu’on a pu lire sur les réseaux sociaux. C’est sorti, cela ne devrait peut-être pas sortir mais c’est sorti. Et tu es propriétaire d’un club et tu parles comme ça d’un joueur dont tu ne veux plus. Et derrière, quelques mois après, tu veux le garder car il fait gagner l’équipe. Cherki est un affectif, et il est très attaché à être aimé par les gens de leur club. Il s’aperçoit qu’il n’y a aucune estime de la part du propriétaire et peut-être que ça va laisser des traces. Et maintenant on a cette offre de Dortmund qui est refusée, et bien je suis sceptique par rapport à ça », a livré Jérome Rothen, persuadé qu’il va être dur de conserver Cherki dans de bonnes dispositions pour la deuxième partie de saison.