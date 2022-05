OL : Tetê, une triste nouvelle pour Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais travaille déjà sur la saison prochaine et les changements à faire dans l'effectif pour enfin renouer avec le podium et la Ligue des champions. Le mercato est lancé.

Arrivé fin mars à l’Olympique Lyonnais afin d’apporter des solutions supplémentaires à Peter Bosz sur le plan offensif, Tetê n’a pas été en mesure de permettre à l’OL de décrocher un ticket pour une coupe d’Europe la saison prochaine. L’ailier droit de 22 ans, débarqué de Donetsk dans la capitale des Gaules dans le cadre des mesures prises par la FIFA après l’invasion russe en Ukraine, a un contrat avec Lyon jusqu’à la fin du mois de juin, tandis qu’il est lié avec le Shakhtar jusqu’en 2023. En marge du match gagné samedi par son équipe contre Nantes (3-2 avec un but de Tetê), l’entraîneur néerlandais, dont l’avenir est également incertain, a reconnu que rien n’avait été décidé concernant la possibilité pour l’Olympique Lyonnais de conserver le jeune attaquant. Peter Bosz n’a pas voulu se mouiller et à priori on sait pourquoi. « C’est un footballeur très intéressant. Est-ce que je veux le garder ? Ce n’est pas à moi de le dire, mais avec le club, on évoque le sujet », a expliqué le coach lyonnais.

Tetê déjà sur le départ de Lyon pour la Premier League

L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée jusqu’au 30 juin prochain de l’ailier droit brésilien Tetê, en provenance du Shakhtar Donetsk https://t.co/id57Jt5BbP — Olympique Lyonnais (@OL) March 31, 2022

A en croire Le Progrès, la pige de 4 mois du joueur formé au Grêmio ne débouchera sur rien de plus et pas parce que l’Olympique Lyonnais ne veut pas se bouger dans ce dossier, l’OL discutant avec Donetsk. Mais rien n’est simple compte tenu du statut actuel du joueur du club ukrainien, surtout que Tetê pourrait rapidement débarquer en Premier League. « Les discussions sont en cours avec le club de Donetsk, mais le dossier d’un transfert définitif est « très compliqué » selon le club. West Ham aurait du reste manifesté son intérêt », précise Jean-François Gomez au sujet de l’attaquant brésilien, qui sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, et avant le déplacement de samedi prochain à Clermont, aura marqué deux buts et réalisé quatre passes décisives. A priori, son bref passage en Ligue 1 s'arrêtera là.