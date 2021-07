OL : Terrible coup de froid à 20 ME sur le mercato

Dans : OL.

Devenu en 2019 le plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique Lyonnais avant le recrutement de Jeff Reine-Adelaïde, Joachim Andersen est sur le départ à Lyon.

Le défenseur central n’a pas répondu aux attentes sportives, mais il a retrouvé de la valeur avec son prêt à Fulham puis son Euro intéressant quand il a été sollicité avec le Danemark. L’OL, qui ne compte pas du tout sur lui pour la saison à venir, peut donc se préparer à une belle vente pour ce joueur acheté à la Sampdoria pour 24 ME tout de même. L’idée de récupérer au moins 20 ME avait fait son chemin, mais il faudra désormais oublier le principal prétendant annonce L’Equipe. Le quotidien sportif révèle que le nouvel entraineur de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas recruter Joachim Andersen. L’OL misait sur une offre de 20 ME pour lâcher son défenseur central, qui a heureusement encore des touches en Angleterre. Mais les Spurs représentaient un point de chute parfait pour tout le monde, et il faut désormais abandonner cette piste, alors que la reprise du Danois est attendue pour la fin du mois de juillet.

Comme les arrivées, les départs sont difficiles à concrétiser pour le moment. L’accord avec Flamengo pour faire partir Thiago Mendes est délicat, sachant que l’OL aimerait au moins intégrer au prêt une option d’achat facilement atteignable. Youssouf Koné, qui espérait s’imposer à l’OL cette saison, n’aura pas sa chance sachant qu’il est poussé vers la sortie. Un petit coup de balai qui met du temps à se mettre en place, et bloque donc également les arrivées, en dehors de celle bien avancée d’André Onana en provenance de l’Ajax Amsterdam.