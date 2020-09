OL : Tatarusanu signe au Milan AC jeudi, son remplaçant déjà trouvé ?

Dans : OL.

Arrivé dans l’espoir d’être le titulaire du poste à l’Olympique Lyonnais, Ciprian Tatarusanu a regardé Anthony Lopes jouer toute la saison 2020-2021.

Le gardien roumain n’a pas digéré et même s’il n’a pas fait d’esclandre et a joué son rôle de doublure, il n’a pas hésité quand une opportunité en or de quitter l’OL est survenue. Arrivé libre à Lyon en 2019, le portier passé par le FC Nantes va signer ce jeudi en faveur du Milan AC.

Il est attendu ce jeudi pour la visite médicale de rigueur, et sera en Lombardie la doublure de Gigi Donnarumma. Tatarusanu va s’engager pour trois saisons avec le Milan, annonce Gianluca Di Marzio. Pour le moment, aucun détail n’a été donné sur la transaction financière, mais ne cas d’officialisation, l’OL se chargera de révéler ce que ce transfert lui a rapporté. Charge désormais à Lyon de trouver un numéro 2 derrière Anthony Lopes. Une mission pour le moment confiée à Anthony Racioppi, qui espère certainement que cette promotion devienne définitive. De son côté, Tatarusanu retrouvera le championnat italien, lui qui était arrivé de Roumanie pour s'imposer à la Fiorentina.