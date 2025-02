OL ‍: Tagliafico terrifié à Lyon, il claque la porte

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

En fin de contrat à l’issue de la saison, Nicolas Tagliafico n’a aucunement l’intention de prolonger son aventure à l’Olympique Lyonnais. En cause, le départ brutal de Pierre Sage et l’insécurité ressentie à Lyon.

L’été prochain risque d’être particulièrement mouvementé du côté de l’Olympique Lyonnais. En proie à de grandes difficultés financières, le club de John Textor ne va pas au mieux. À tel point que le propriétaire américain des Gones va devoir user de stratagèmes astucieux pour à la fois sauver son club devant les instances du football français et pour le relancer ensuite. Heureusement pour les finances du club, il va pouvoir compter sur le départ d’un des plus gros salaires de l’effectif. En effet, Nicolas Tagliafico n’a pas du tout l’intention de rester à Lyon la saison prochaine.

L’OL va perdre Tagliafico

Nicolas Tagliafico ne restera pas à l’Olympique Lyonnais. En fin de contrat à l’issue de la saison en cours, le champion du monde argentin ne veut pas du tout rester dans le Rhône la saison prochaine. Plusieurs raisons le poussent d’ailleurs à cela. Le Progrès indique que le latéral gauche a été particulièrement affecté par le départ brutal de Pierre Sage. Remercié par John Textor, l’ancien entraineur de l’OL a reçu une vague de messages positifs à son égard après son licenciement considéré comme injuste par une grande majorité de supporters. Toutefois, il n’y a pas que le sportif qui donne envie à Nicolas Tagliafico de faire ses valises.

En effet, le quotidien régional ajoute que le joueur ressent une certaine insécurité à Lyon, notamment à cause de plusieurs tentatives de cambriolages qu’il a vécues avec sa femme. En bref, il profitera de sa liberté à la fin de la saison pour négocier avec le club qu’il veut et pour, on lui souhaite, trouver un coin qu'il jugera plus tranquille dans lequel vivre sa vie de famille.