OL ‍: Tagliafico baisse son salaire pour rester à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Désormais libre de tout contrat, Nicolas Tagliafico pourrait finalement revenir à l'Olympique Lyonnais. Le champion du monde argentin a réfléchi sur l'offre de l'OL.

Arrivé à la fin de son contrat avec l'OL, Nicolas Tagliafico avait refusé les conditions proposées par le club de John Textor, et le défenseur argentin était donc en mesure de signer où il le souhaitait. Mais, l'homme d'affaires américain ayant été mis sur la touche, et Lyon ayant assuré sa place en Ligue 1 et en Europa League, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam pourrait finalement revenir plus vite que prévu au Groupama Stadium. L'Equipe révèle en effet que le joueur de 32 ans ne serait plus opposé à signer un nouveau contrat avec l'Olympique Lyonnais, en acceptant de baisser le salaire qu'il touchait depuis qu'il avait rejoint l'OL en 2022. L'idée est dans l'air dans les deux camps, Paulo Fonseca étant favorable au retour de Nicolas Tagliafico, qui était un de ses cadres depuis qu'il a succédé à Pierre Sage sur le banc lyonnais.

Tagliafico a des contacts, mais peu d'offres

Pour l'instant, rien n'est signé, car le statut de joueur libre, dont dispose Nicolas Tagliafico,, suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens. Ces derniers jours, le nom du champion du monde argentin a circulé en Italie, notamment du côté de l'AS Rome, où le coéquipier de Lionel Messi en sélection n'est toutefois pas la priorité absolue. De même, Everton s'intéresse également à la situation de Nicolas Tagliafico, mais sans être allé plus loin qu'une prise de contact. L'Olympique Lyonnais a repris l'entraînement en début de semaine sans le défenseur argentin, mais le quotidien sportif pense que les choses pourraient rapidement évoluer dans le bon sens concernant un nouveau contrat pour Tagliafico. De quoi confirmer que finalement l'OL a bien fait de ne pas lâcher au moment des négociations, puisque Lyon obtiendra ce qu'il voulait, à savoir que le joueur reste mais en baissant son salaire.