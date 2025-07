L’OL sauvé, Tagliafico s’en fiche royalement

Libre après la fin de son contrat à l’Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico ne devrait pas revenir. Une prolongation du latéral gauche n’est toujours pas d’actualité malgré le maintien du club rhodanien prononcé par la commission d’appel de la DNCG.

C’est sans Nicolas Tagliafico que l’Olympique Lyonnais a repris le chemin de l’entraînement lundi dernier. Rien à voir avec des vacances supplémentaires accordées. Non, le latéral gauche est tout simplement arrivé à la fin de son contrat le 30 juin. L’Argentin qui fêtera ses 33 ans le mois prochain se retrouve libre sur le marché des transferts. Et même si le club rhodanien tente désespérément de le convaincre, son retour n’est toujours pas d’actualité. Le journaliste Ben Jacobs confirme la tendance et parle d’une prolongation improbable.

Nicolás Tagliafico is exploring free agency options with a new deal at Lyon looking unlikely. Everton and Roma have both expressed interest since Tagliafico became a free agent, but talks not advanced with either to date.🇦🇷 pic.twitter.com/HC0YKxA283