OL : Sylvinho réclame un défenseur et un milieu au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

A deux jours du premier match de Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais, Sylvinho était ce mercredi en conférence de presse. Mais même si la compétition débute vendredi soir à Monaco, l'actualité de l'OL concerne encore le mercato, Jean-Michel Aulas ayant fait savoir que son club allait probablement se renforcer un peu plus. Interrogé sur ce sujet forcément sensible, le technicien brésilien de l'Olympique Lyonnais n'a pas éludé la question. Et Sylvinho a admis que deux joueurs pourraient rejoindre le club de la capitale des Gaules avant la fin du marché estival des transferts 2019.

S'il n'a évidemment pas cité des noms, l'entraîneur de l'OL a tout de même défini les profils des deux joueurs recherchés par Florian Maurice en ce moment. « On cherche une solution pour la défense. Cela peut être un joueur polyvalent qui peut évoluer à plusieurs postes. Le plus important pour moi est de m'adapter aux caractéristiques de mes défenseurs. Je veux que mes latéraux pensent à défendre avant d'attaquer. On peut également avoir le renfort d'un milieu offensif. Ce n'est pas à exclure », a indiqué Sylvinho. A priori, le président de l'OL avait annoncé une réunion ce mercredi ou jeudi sur ce thème, tout en précisant que Lyon pourrait attendre le résultat du match à Monaco avant de se mettre en action. Ou pas.