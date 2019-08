OL : Suso pour 30ME à Lyon ? C'est du pipeau selon un agent

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Agent notamment de Nicolas Pépé, Samir Khiat était mercredi invité de la chaîne L'Equipe et il a été interrogé sur la possibilité de voir Suso rejoindre l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato. Pour le conseiller de joueurs, la communication autour du cas de l'international espagnol de l'AC Milan est probablement une fausse piste, l'OL ayant autre chose en stock. Et Samit Khiat d'en dire un peu plus sur ce dossier, qui est probablement le dernier gros transfert de l'Olympique Lyonnais avant la fin du marché des transferts.

« Suso à Lyon ? Mais ils ont déjà deux joueurs à ce poste-là, ces deux joueurs sont assez irréguliers, mais ils ont un profil similaire à Suso. Aujourd’hui mettre 25 à 30ME sur Suso qui a eu une saison délicate à Milan, même si elle n’était pas catastrophique, compte tenu du travail de Florian Maurice, c’est juste de la communication. Les Lyonnais sont capables de trouver mieux et pour moins cher. Pour moi, la priorité c’est un milieu offensif où Aouar est le seul capable de faire la transition », a expliqué l'agent de footballeurs, qui pense que Jean-Michel Aulas sait déjà qui sera le renfort de l'OL, mais que le patron de Lyon préfère laisser la rumeur circuler afin de mieux négocier ailleurs.