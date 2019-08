OL : Suso, le pari gagnant de Lyon à un prix discount ?

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Le dossier Suso semble prendre du volume du côté de l'Olympique Lyonnais, même si pour l'instant le milieu offensif de 25 ans est toujours à l'AC Milan, avec qui l'international espagnol a encore trois ans de contrat. Et si Jean-Michel Aulas parvient à sceller un accord avec les dirigeants des Rossoneri, alors il se pourrait bien que l'OL fasse une très très bonne pioche. Interrogé sur le cas Suso, Mélisandre Gomez estime que l'idée lyonnaise est excellente, et qu'en plus le duo Sylvinho-Juninho pourrait bien obtenir le joueur milanais pour moins que les 37ME annoncés.

Et la journaliste d'en dire plus sur cette piste lyonnais. « Le Milan a désespérément besoin de vendre. Ils ne seront pas trop gourmands sur les prix. Suso n'a pas eu la chance d'arriver dans un club stable. Peu de joueurs ont réussi à Milan ces dernières années. Il y avait pourtant des bons joueurs. C'est un bon joueur et il a du potentiel. S'il est dans un club plus structuré comme est l'Olympique Lyonnais, cela peut-être un pari gagnant », explique Mélisandre Gomez, épatée par la possibilité de voir Suso rejoindre l'OL d'ici la fin du mercato estival. Reste quand même à signer les contrats et forcément ce ne sera pas obligatoirement le plus facile pour JMA, l'AC Milan était souvent rude dans les négociations.