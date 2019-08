OL : Suso à Lyon, une pression énorme mise à Milan

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Si samedi la venue de Suso à l'Olympique Lyonnais paraissait très possible, l'OL semblant prêt à signer un chèque de 37ME à l'AC Milan, les choses sont nettement moins évidentes 24 heures plus tard. En effet, du côté du club lombard, Marco Giampaolo est lui nettement moins décidé à voir Suso partir lors de ce mercato, l'entraîneur milanais ayant confié tout le bien qu'il pensait de son joueur offensif après le match de préparation perdu aux tirs au but contre Manchester United samedi. Interrogé sur le cas Suso, le technicien italien a fait part de son désir de le garder dans son effectif pour la saison qui débute.

« Suso est un furioclasse (champion), c’est un joueur qui est fort et nous devons absolument conserver les joueurs qui sont forts. J’ai dit la même chose aux dirigeants du club et au joueur, ce n’est pas un problème. Je suis amoureux de ce genre de joueur... », a confié Marco Giampaolo, histoire de faire savoir toute l'estime qu'il a pour le joueur espagnol. Reste que cette déclaration peut également permettre au coach de l'AC Milan de montrer qu'il ne sera pour rien dans un possible départ de Suso à l'Olympique Lyonnais ou ailleurs, Giampaolo se dédouanant de cette décision éventuelle des dirigeants italiens. Mais forcément, ce dossier ne sera pas simple à finaliser.