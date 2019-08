OL : Suso à Lyon, il fixe une condition impérative

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Sur ce que l'on a vu des matches de préparation de l'Olympique Lyonnais, la venue d'un seul joueur pourrait ne pas suffire au club de Jean-Michel Aulas, notamment sur le plan défensif, mais actuellement c'est plutôt le dossier de Suso, le milieu offensif de l'AC Milan qui semble très chaud. Pour convaincre le club lombard de céder l'international espagnol, l'OL devra lâcher un gros paquet d'argent et certains se demandent si Juninho ne doit pas d'abord mettre de l'argent dans d'autres joueurs avant de penser à faire venir Suso. Pour Manu Lonjon, il est évident que la signature du joueur milanais ne doit pas se faire dans les conditions actuelles.

« Suso à Lyon ? Si l’OL vend Cornet ou Traoré, oui, pourquoi pas. Sinon, c’est non. Sur la qualité du joueur, il faut lui offrir un contrat. Par rapport à Cornet ou Traoré, c’est oui. Mais vis-à-vis de l’effectif actuel de Lyon, je dis plutôt non. Est-ce que Suso apporterait une plus-value à l’OL ? Probablement. Car en plus, Lyon n’a pas trop ce profil de joueur-là », estime le spécialiste du mercato, qui pense que Lyon doit faire un peu de ménage dans son effectif avant de faire signer le milieu espagnol.