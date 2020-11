OL : La colère des fans après un derby perdu, Depay en tremble encore

Dans : OL.

Comme tous les acteurs du derby entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne dimanche, Memphis Depay aborde la rencontre avec le plein de motivation. L’attaquant des Gones n’a aucune envie de revivre la colère des supporters après une défaite contre le rival.

Pour l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne, c’est LE match à ne pas perdre dans la saison. Celui qui pourrait marquer les supporters pendant des mois. Du côté rhodanien, Memphis Depay est bien placé pour le savoir, lui qui avait été prévenu dès sa signature en janvier 2017. « Quand je suis arrivé au club le premier jour, la première chose que l'on m'a dite c'est : "c'est ce match qu'il faut gagner !" Bien sûr que je veux gagner tous les matchs mais celui-ci est très spécial, a confié le Néerlandais à la chaîne Téléfoot. Il est très spécial pour les gens et pour la ville. Quand tu joues à l'OL, c'est dans ton ADN. »

Il faut dire que l’attaquant avait vite découvert les conséquences d’une défaite contre le rival. « Très rapidement quand je suis arrivé, on a joué contre Saint-Etienne. On a perdu (2-0) et les supporters étaient très mécontents, s’est souvenu l’ancien joueur de Manchester United. J'ai très vite appris qu'il fallait gagner ce match pour rendre les fans heureux, pas seulement pour eux mais aussi pour nous. C'est notre rival donc on veut les battre ! Il n'y aura pas les fans, on aura un stade vide et c'est une déception. Spécialement dans ces matchs, quand le stade est plein, c'est magnifique. » Même sans public, a priori, Depay et ses coéquipiers sauront trouver la motivation.