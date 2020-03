OL : Stéphane Guy ne mise pas sa paie sur Lyon

Dans : OL.

Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais reçoit l'AS Saint-Etienne pour un derby crucial pour les deux rivaux. Stéphane Guy avoue qu'il n'est pas super optimiste pour l'OL.

Le plus grand derby de Ligue 1 sera à l’affiche de Canal+ ce dimanche soir, puisque Lyon accueillera Saint-Etienne quatre jours seulement après sa victoire face à la Juventus. Mais même si l’équipe de Rudi Garcia a signé un authentique exploit en Ligue des champions, Stéphane Guy n’est pas d'un optimisme démesuré pour le club de Jean-Michel Aulas. Le journaliste de Canal+ estime que l’Olympique Lyonnais n’a peut-être plus les moyens d’aller très très haut au classement.

Et Stéphane Guy de rappeler qu’à l’automne dernier l’OL semblait avoir les atouts dans les mains avant de se déplacer à Geoffroy-Guichard avant de connaître une énorme désillusion, qui avait fini par coûter son poste à Sylvinho. « À l’aller, les Stéphanois étaient les outsiders, les Lyonnais étaient dans une meilleure forme qu’aujourd’hui, et pourtant Saint-Etienne avait marché sur Lyon. Sylvinho en avait fait les frais. Pour ce derby-là, Lyon est quand même le grandissime favori. Mais une grosse désillusion en Ligue 1 pend au nez de l’OL. Désormais, ils ont une marge d’erreur quasi nulle. Contre l’ASSE, Lille ou plus tard contre Marseille, l’OL devra absolument l’emporter. Mars, c’est un mois charnière dans les compétitions. C’est vrai que Lyon peut avoir un esprit un peu plus léger dans les coupes, car il y a plus à gagner qu’à perdre. Alors qu’en championnat, ils ont beaucoup à perdre. Car même s’ils battent Saint-Etienne dimanche, ça n’amènera pas Lyon très loin au classement, ou pas encore », a expliqué, sur Canal+, Stéphane Guy, qui sera surveillé de très près par les réseaux sociaux après une semaine qui a été agité pour le commentateur de la chaîne cryptée.