OL : Son salaire ferait des jaloux, Suso ne viendra pas

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Cela commence à ressembler à un petit feuilleton. A la recherche d’un joueur supplémentaire pour conclure le mercato en beauté, l’Olympique Lyonnais s’intéresse bel et bien à Suso, l’ailier droit ultra-technique du Milan AC. Le club rhodanien apprécie son profil et a longtemps envisagé de passer à l’offensive, notamment en cas de départ de Maxwel Cornet ou de Bertrand Traoré. Mais à en croire les informations de Bilel Ghazi, il semble de plus en plus improbable de voir le virtuose espagnol débarquer dans la capitale des Gaules d’ici au 2 septembre prochain, date de clôture du mercato français.

Et pour le journaliste de L’Equipe, ce n’est pas l’indemnité potentielle de transfert, estimée à environ 35 ME, qui est gênante. « C’est plus le salaire qui pose un problème : 4M€ net. Soit plus que le plus gros salaire en brut de l’effectif » a indiqué le spécialiste du mercato pour le quotidien national. A la lecture de ces chiffres effectivement, on imagine mal comment Suso pourrait débarquer à Lyon, Jean-Michel Aulas n’étant vraiment pas du genre à chambouler sa grille salariale et à provoquer de tels écarts entre les joueurs. Pour rappel actuellement, c’est Memphis Depay qui est le joueur le mieux payé de l’effectif lyonnais.