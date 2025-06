OL ‍: Son prix s’écroule, une offre et il part

Dans : OL.

L'OL ne fera pas la fine bouche pour se séparer de certains joueurs dont Paulo Fonseca ne veut pas. Avec son gros contrat et son salaire important pour un remplaçant, Duje Caleta-Car Car attend l'appel de l'Angleterre.

A l’image de Roberto De Zerbi avec l’OM, Paulo Fonseca n’a pas eu forcément les joueurs qu’il voulait pour sa défense centrale à l’OL. Il a composé avec ce qu’il avait sous la main, mais le mercato estival est là pour permettre de changer des choses. Cela veut dire quasiment inévitablement un départ pour Duje Caleta-Car, qui a été remplaçant quasiment toute la saison, avec un très faible temps de jeu tant l’entraineur portugais n’a pas voulu bouleverser sa charnière. Malgré une attitude irréprochable, son niveau de jeu ne permet pas de le garder dans la rotation pour la saison qui arrive, aux yeux de Paulo Fonseca. L’heure est donc d’encaisser un chèque, quel qu’il soit.

Quel prix pour Caleta-Car

En effet, selon le Sunderland Echo, l’OL est bien vendeur pour le Croate, et ne sera pas très regardant sur le montant tant que cela permet de se défaire définitivement de l’ancien joueur de l’OM et de Southampton. Des clubs turcs sont sur les rangs, mais ils cherchent pour le moment à tirer le prix vers le bas en proposant un prêt pour « DCC ». Sunderland, qui remonte en Premier League, pourrait convenir au Croate, au jeu fait pour l’Angleterre. La presse de Sunderland souligne ainsi qu’une offre, même faible, suffirait pour faire craquer Lyon et ses dirigeants. Le journal local souligne même que la cote de Caleta-Car est en chute libre depuis plusieurs années, son transfert à l’OM en 2018 ayant coïncidé avec le point culminant de sa carrière. Désormais, pour un montant estimé à 5 millions d’euros, son départ ne sera pas écarté même si cela obligera l’OL à clairement faire venir de nouveaux joueurs à ce poste pour ne pas se retrouver totalement à nu.