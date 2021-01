OL : Slimani difficile à gérer, Garcia devra assumer

Dans : OL.

Etrangement écarté du onze monégasque la saison dernière, Islam Slimani a peut-être payé des problèmes de discipline. Reste à savoir comment l’entraîneur de l'Olympique Lyonnais Rudi Garcia réagirait si sa recrue venait à récidiver.

Comme tous les entraîneurs, Rudi Garcia veut éviter les tensions au sein de son vestiaire. C’est effectivement la raison pour laquelle le coach de l’Olympique Lyonnais souhaite les départs de ses joueurs les moins utilisés. Car on le sait, les mécontents ont parfois tendance à mettre une mauvaise ambiance en interne. Du coup, le comportement d’Islam Slimani, déterminé à gagner sa place alors que le onze semble inaccessible, sera surveillé. D’autant que l’ancien Monégasque avait peut-être perdu les faveurs de Robert Moreno pour des problèmes extra-sportifs la saison dernière, lorsqu’il brillait aux côtés de Wissam Ben Yedder. Mais pour Mickaël Madar, l’entraîneur rhodanien ferait mieux de se focaliser sur les performances de l’attaquant algérien.

« Slimani ? Quand il était à Monaco, il a disparu des radars. Et on se demandait pourquoi, alors que son entente avec Ben Yedder était exceptionnelle, s’est souvenu le consultant du Late Football Club, dans des propos relayés par Footradio. Son caractère ? À partir du moment où un joueur a un caractère un peu différent des autres, on le met dans une case… Mais s’il t’apporte sur le terrain, je m’en fous de son caractère ! Et ce qu’il fait en dehors du terrain, je m’en fous aussi, s’il est bon. Après, s’il n’est pas bon, l’entraîneur doit agir. À Monaco, quand il jouait, il était très bon et très complémentaire avec Ben Yedder. Si son comportement ne plaisait pas à Moreno après, et que ça l’empêchait de le mettre sur le terrain, je ne sais pas… » Arrivé au sein d’une équipe à la lutte pour le titre en Ligue 1, Slimani a tout intérêt à ne pas se faire remarquer…