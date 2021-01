OL : Slimani à Lyon, Eyraud humilié par Aulas

Dans : OL.

A la recherche d’un buteur afin de combler le départ de Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid, l’OL a bouclé la venue d’Islam Slimani.

Totalement inutilisé par Brendan Rodgers à Leicester depuis le début de la saison, l’international algérien débarque à Lyon pour six mois plus une année en option. Un deal parfait pour Lyon, qui ne devrait recruter l’international algérien de manière définitive que si les Colchoneros lèvent l’option d’achat de Moussa Dembélé en juin prochain. Également à la recherche d’un attaquant, Marseille aurait pu se positionner sur l’ancien buteur de Monaco. Mais alors que les noms de Laborde, Delort, Milik, Kouamé ou encore Mateta ont filtré, Pablo Longoria ne s’est pas intéressé à Islam Slimani.

Une énorme erreur selon Nabil Djellit, lequel a fustigé Jacques-Henri Eyraud via son compte Twitter. C’est le président Jean-Michel Aulas qui va apprécier au vu de la teneur du message posté par le consultant de France Football et de La Chaîne L’Equipe. « Slimani était fait pour l'OM, l'OM était fait pour Slimani. Sur Tinder, c'était emballé cash. Avec Eyraud, beaucoup moins. Il cherche des pépites pas prêtes pour les revendre. SuperSlim, lui, est juste là pour marquer des buts. Une fois de plus, Aulas a donné la leçon aux Marseillais » a lancé Nabil Djellit via son compte Twitter. Un message qui ne manquera pas de faire réagir alors que le journaliste avait lancé il y a quelques jours sur le plateau de L’Equipe du Soir que Slimani était chaud bouillant pour débarquer à Marseille, une ville dans laquelle la culture lui aurait parfaitement correspondu. C’est finalement à Lyon que l’international algérien, au placard à Leicester, va tenter de rebondir…