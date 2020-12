OL : Simen Jukleröd, un latéral offensif à Lyon ?

Dans : OL.

Le mercato estival est encore lointain mais du côté de l’OL, la volonté de Juninho est d’ores et déjà d’avancer sur certains dossiers.

De toute évidence, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais prépare la succession de joueurs tels que Memphis Depay ou encore Houssem Aouar, dont les départs ne semblent faire guère de doute. En outre, un élément peu utilisé comme Moussa Dembélé pourrait également faire ses valises dès le mois de janvier afin de rebondir en seconde partie de saison. Dans ce contexte, il est nécessaire pour Juninho d’activer ses réseaux et d’étudier de nombreuses pistes afin de renforcer l’effectif des Gones cet hiver, mais plus probablement l’été prochain. En défense aussi, il pourrait y avoir du mouvement et selon les informations de Voetbalkrant, un latéral gauche est visé.

Il s’agit de Simen Jukleröd, qui évolue au Royal Antwerp en Jupiler Pro League (D1 Belge). A en croire les informations obtenues par le média local, l’Olympique Lyonnais a manifesté son intérêt pour le latéral très offensif de 26 ans, déjà auteur de 3 buts et de 3 passes décisives depuis le début de la saison. Outre l’Olympique Lyonnais de Juninho, un autre club français est également intéressé, il s’agit des Girondins de Bordeaux. Pour l’OL et ou Bordeaux, la venue de Juklerod pourrait être possible à moindre frais puisque le Danois est en fin de contrat à l’issue de la saison. Pour l’heure, il n’a toujours pas prolongé son contrat, d’où l’intérêt des Gones, des Girondins mais également du club de New York City. Reste maintenant à voir si l’Olympique Lyonnais approfondira cette piste malgré les bonnes prestations de Maxwel Cornet et la présence d’un jeune joueur prometteur tel que Melvin Bard à ce poste.