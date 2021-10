OL : Shaqiri commence à inquiéter Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Titulaire avec Lyon contre Monaco, Xherdan Shaqiri a encore une fois déçu sous le maillot de l'OL. Et l'attaquant suisse n'échappe plus aux critiques.

Au centre d’une improbable polémique cette semaine avec l’équipe suisse, puisqu’il avait totalement involontairement porté devant la télévision un blouson avec un logo aux couleurs de l’armée de libération du Kosovo, un mouvement considéré comme terroriste par la Serbie, Xherdan Shaqiri a retrouvé le calme lyonnais. Bénéficiant de la confiance de Peter Bosz, qui avait convaincu Juninho et Jean-Michel Aulas de négocier avec Liverpool pour le faire signer, l’ailier international suisse était donc dans le onze de départ pour la très importante rencontre de Ligue 1 contre l’AS Monaco. Et c’est peu dire que Xherdan Shaqiri a encore une fois déçu les supporters de l’OL, et pas que ces derniers. Ce dimanche, au moment de recevoir son bulletin de notes, l’ancien des Reds n’est pas à la faute.

Shaqiri déçoit l'Olympique Lyonnais

Dans L’Equipe, Shaqiri a hérité de la plus mauvaise note de l’Olympique Lyonnais avec un « 3 » peu flatteur. « Le Suisse a beaucoup de mal à s’adapter au poste d’ailier droit. Il ne déborde jamais et rentre constamment vers l’intérieur, ce qui rend son jeu lisible et stéréotypé », écrit le quotidien sportif, qui estime que le remplacement de Shaqiri par Kadewere à la 67e minute du match OL-Monaco était totalement justifié. Et par ailleurs Vincent Duluc est lui aussi dépité des performances de l’ancien attaquant de Liverpool : « Lucas Paqueta a souligné en creux combien Xherdan Shaqiri était décevant depuis son arrivée à Lyon. » dans les colonnes du Progrès, l’ailier droit obtient un « 4 ». « Son pied gauche est toujours aussi précis, mais il a plutôt raté sa soirée », constate François Guttin-Lombard. Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2024, le joueur de la Nati, recruté pour 6 millions d’euros à Liverpool, a encore un peu de temps pour s’imposer à l’OL, mais le plus tôt sera le mieux.