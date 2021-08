OL : Shaqiri à Lyon, une offre qui scandalise Liverpool

Dans : OL.

Confirmé en Angleterre, l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Xherdan Shaqiri est bien réel. Mais dans ce dossier, le club de Jean-Michel Aulas risque d'avoir du mal à convaincre les Reds de lâcher l'international suisse.

Depuis 48 heures et les révélations sur le souhait de l’Olympique Lyonnais de faire signer Xherdan Shaqiri, les supporters de l’OL espèrent désormais que tout cela se concrétise rapidement, car Peter Bosz a ouvertement besoin de joueurs supplémentaires pour avoir les résultats sportifs escomptés. Reste que le club rhodanien doit composer avec des finances qui ne lui permettent pas de faire une offre colossale pour l’attaquant suisse. Et le Liverpool Echo confirme que les Reds ont reçu une première proposition de Lyon pour Xherdan Shaqiri, mais qu’on est très loin du compte pour aboutir à un accord. Même si le quotidien de Liverpool ne donne pas le montant de l’offre lyonnaise, et qu’il précise que le récent quart de finaliste de l’Euro souhaite s’offrir un nouveau défi, la proposition de Lyon serait « très éloignée » de ce que le club entraîné par Jürgen Klopp souhaite, à savoir au minimum 15 millions d’euros. Au point même de laisser les Reds sans voix.

Le mercato de Lyon stupéfie Liverpool

Pour l’instant, Liverpool ne souhaite même pas négocier avec l’Olympique Lyonnais, jugeant que cette offre est à la limite de la blague. Car le club de la Mersey sait que Shaqiri a encore deux ans de contrat et que ses performances avec la Suisse ont plutôt fait grimper son prix. Alors même si les Reds ne disent pas non à un départ de l’attaquant de 29 ans, ils n’accepteront pas non plus de brader ce dernier, la formation anglaise n’ayant pas besoin de vendre impérativement lors de ce mercato estival. « Lyon devra considérablement augmenter son offre s’il veut éloigner l’ancien joueur du Bayern Munich d’Anfield », prévient le quotidien de Liverpool, qui ne voit pas comment Xherdan Shaqiri pourra porter le maillot de l'Olympique Lyonnais si Jean-Michel Aulas et Juninho restent à ce niveau sur le plan financier. A ces derniers de chercher les millions d'euros qui manquent pour s'offrir le joueur suisse, dont le salaire pourrait être un autre problème.