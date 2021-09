OL : Sardar Azmoun à Lyon, mission impossible ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg en juin prochain, Sardar Azmoun était la priorité de l’Olympique Lyonnais au mercato estival.

A la recherche d’un renfort offensif, Peter Bosz avait glissé le nom de l’international iranien de 26 ans à son directeur sportif Juninho. Des négociations ont été menées entre le Zénith Saint-Pétersbourg et l’OL pour le transfert de Sardar Azmoun, mais aucun accord n’a finalement été trouvé. Officiellement, le club russe a fait savoir qu’il était dans l’incapacité de remplacer son attaquant dans la dernière ligne droite, raison pour laquelle les dirigeants du Zénith ont refusé des offres supérieures à 10 millions d’euros. Mais l’intérêt de Lyon est toujours intact et le club présidé par Jean-Michel Aulas se réserve le droit de revenir à l’assaut en janvier voire en mai afin de signer Azmoun gratuitement.

L'AC Milan sur les rangs

Mais il ne sera pas simple de rafler la mise, car l’Olympique Lyonnais n’est pas le seul club européen à s’attaquer au buteur iranien du Zénith Saint-Pétersbourg. Et pour cause, le site italien Calcio Style révèle que l’AC Milan est également très intéressé par la perspective de récupérer Sardar Azmoun pour zéro euro l’été prochain. En attaque, le club lombard est déjà bien armé avec des joueurs tels que Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud ou encore Rafael Leao et Ante Rebić. Mais la direction milanaise ne souhaiterait pas laisser filer l’opportunité de recruter un tel joueur gratuitement. Du côté de l’OL, qui a manifesté son intérêt pour Azmoun il y a déjà plusieurs mois, on espère que ce forcing paiera et que l’Iranien privilégiera les Gones. Tout dépendra sans doute d’une potentielle qualification en Ligue des Champions, un élément toujours crucial pour attirer des joueurs courtisés par plusieurs clubs à travers l’Europe. Un élément dont l’OL, qui s’est contenté cet été de recruter des joueurs libres ou à relancer, a bien conscience…