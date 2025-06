OL ‍: Sans rancune, Lukeba va venir aider Lyon

A l'instar de Bradley Barcola, Castello Lukeba a quitté l'OL lors du mercato estival 2023 et, comme pour le Parisien, cela n'a pas été accepté par les supporters. Une hostilité désormais oubliée par le défenseur qui est prêt à aider son club formateur sur le plan financier.

Si Alexandre Lacazette et Rayan Cherki ont été salués comme il se doit avant leur départ, les supporters de l'Olympique Lyonnais ne sont pas toujours très tendres avec leurs poulains quand est venu le moment de se dire au revoir. En 2023, le duo Bradley Barcola-Castello Lukeba avait subi l'hostilité des ultras au moment de leur transfert. Le premier demandait à rejoindre le PSG et le second le RB Leipzig. « Vous n'êtes que des Lyonnais de papier que notre mémoire oubliera vite, sans pardonner votre manque de respect. Contrairement à la communication du club, niaise et inappropriée, nous vous souhaitons une carrière obscure, à cirer des bancs de touche », avait notamment écrit le groupe des Bad Gones dans un communiqué à l'époque.

D'abord vexé par ce traitement, Lukeba a désormais pardonné. Celui qui avait rapporté 30 millions d'euros à l'époque a gardé l'OL dans son cœur. C'est ce qu'il a révélé dans l'émission Confidences pour le média Free Foot. Connaissant les difficultés financières des Gones, il est prêt à leur donner un petit coup de pouce cet été. Cela prendrait la forme d'un transfert. En effet, Lukeba a confirmé l'existence d'une clause à la revente favorable à Lyon dans son contrat. Le club rhodanien peut toucher jusqu'à 20% sur la plus-value de sa future vente.

🗣️ @LewisSteele_ on Castello Lukeba:



"I’ve been told that Liverpool have had scouts at many RB Leipzig games this season. He could be one as well to watch in terms of Liverpool trying to get the best young defenders on the market." 🇫🇷 #LFC pic.twitter.com/az5DRaVsOj