OL : Salaires, Aulas trouve un deal, et se prend un scud

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas a trouvé un accord original pour la baisse du salaire des joueurs de l’Olympique Lyonnais.

En effet, faute d’avoir un accord avec le groupe pour un effort collectif, le président lyonnais a décroché son téléphone et a réglé ce problème au cas par cas. Une énorme débauche d’énergie pour un dirigeant qui ne chôme clairement pas en cette période. Le résultat n’a pas été à la hauteur de ses espérances en ce qui concerne l’effort financier des joueurs, qui ont refusé toutes les propositions ces derniers mois malgré la crise sanitaire et économique. Mais en discutant directement avec eux, Jean-Michel Aulas a réussi à obtenir quelques efforts. Une baisse de l’ordre de 15 % du salaire pour certains, tandis que d’autres ont accepté de s’asseoir sur quelques primes ou bonus.

Comme le souligne L’Equipe, quelques joueurs ont refusé toutefois la moindre concession, et ne seront donc pas impactés sur leur fiche de paye. Même si à l’OL, les conséquences de l’arrêt prématuré de la saison sont visiblement au niveau financier. De nombreux joueurs ont en effet négocié des grosses primes dans leur contrat en cas de présence sur le podium et de qualification en Ligue des Champions. Ce ne sera, sauf victoire finale dans cette épreuve en août, pas le cas. Cette négociation délicate pour les baisses de salaire n’a en tout cas pas été très appréciée dans le vestiaire, puisque Jean-Michel Aulas est arrivé avec à la base une demande de baisse allant jusqu’à 75 % des émoluments. De quoi faire réagir. « Quand le président évoque sans cesse l’argent que gagne l’OL, c’est que les caisses sont pleines, non ? Pourquoi les joueurs devraient en pâtir ? », a ainsi confié une source proche du dossier au quotidien sportif, histoire de rappeler que l’OL se vante régulièrement de présenter des comptes impeccables à ses actionnaires, comme ce fut encore le cas il y a 10 jours avec la publication des comptes de la saison en cours.