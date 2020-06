OL : Sakho offert à Lyon, un incroyable coup d'arrêt ?

Dans : OL.

Considéré comme la première piste d’ampleur de l’Olympique Lyonnais en défense, Mamadou Sakho coche de nombreux critères dans les recherches des dirigeants pour la saison prochaine.

Défenseur central gaucher, joueur d’expérience, leader de vestiaire, connait la Ligue 1 et n’est pas hors de prix, l'international français a tout pour plaire. En plus de cela, malgré les habitudes du marché anglais, Crystal Palace laissera partir l’ancien capitaine du PSG pour 5 ME, affirme France Football. Loin d’être un prix exorbitant, même si Sakho a en effet comme défaut de sortir d’une nouvelle saison marquée par les blessures, et son salaire n’est pas en adéquation avec son rendement. Il touche en effet 6 ME par an chez les Eagles, et devra forcément revoir cette question largement à la baisse pour rentrer dans les normes de l’OL. Le joueur est en tout cas tenté pour faire le grand saut et revenir dans le championnat de France.

Mais malgré ces conditions plutôt favorables, Crystal Palace n’a aucune nouvelle de l’Olympique Lyonnais. Il se murmure en effet que la venue de Mamadou Sakho est plus un désir de Jean-Michel Aulas, qu’un réel choix de Juninho. Cela n’a pour le moment pas empêché le club rhodanien d’avancer avec le défenseur central, pour lequel un contrat de trois ans serait à l’étude. L’opération semble donc largement jouable mais le directeur sportif brésilien préfère se faire discret plutôt que d’embrayer pour conclure. Un désir de ne pas se précipiter aussi tôt dans le mercato et de voir si Mamadou Sakho a les moyens d’enchainer les matchs avec la reprise en Premier League ? Ou bien une préférence pour une autre piste pour le moment moins avancée ? Impossible de le savoir pour le moment, mais Crystal Palace s’interroge en tout cas sur ce brutal coup de frein dans ce transfert.